Cancellare i propri dati dal web ora è più semplice: basta usare Incogni

Per cancellare i propri dati dal web non è più necessario avviare lunghe procedure burocratiche e rischiare di perdere tanto tempo anche solo per riuscire a entrare in contatto con un’azienda che detiene i propri dati. La soluzione giusta per proteggere la privacy e rimuovere i dati presenti online si chiama Incogni.

Il servizio in questione consente agli utenti di ottenere la rimozione dei propri dati online, in modo semplice e veloce. Sarà Incogni, infatti, ad occuparsi di tutta la gestione delle pratiche di cancellazione dei dati, contattando direttamente i data broker per ottenere la rimozione delle informazioni dell’utente.

Per iniziare a usare Incogni è sufficiente attivare un abbonamento. Il costo è di 6,99 euro al mese scegliendo il piano annuale che garantisce uno sconto del 50% sul costo del servizio. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di richiedere una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Incogni.

Perché usare Incogni

Con Incogni è possibile semplificare la cancellazione dei dati personali dal web. Si tratta di un aspetto molto importante per tutti gli utenti. I dati sensibili, infatti, possono essere utilizzati per truffe e tentativi di phishing oltre che per dare il via a campagne di telemarketing aggressivo, con continue chiamate dai call center.

Riuscire a proteggersi richiede l’utilizzo di uno strumento efficace come Incogni. Il tool, infatti, contatta direttamente i data broker (aziende specializzate nella gestione dei dati degli utenti) per richiedere la rimozione delle informazioni degli utenti. Periodicamente inoltre, Incogni invia all’utente un report in merito allo stato delle richieste di cancellazione.

Per iniziare a usare il servizio è sufficiente attivare un abbonamento: con il piano annuale è possibile ridurre il costo a 6,99 euro al mese, con sempre la possibilità di esercitare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.