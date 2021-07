Epson EcoTank, ancor più risparmio (SUPER -75%)

Se hai una stampante EcoTank significa che a monte hai già fatto una scelta di risparmio e sostenibilità adottando un nuovo sistema di ricarica della stampante non basato su cartucce, ma su semplici re-fill. Sia che tu abbia già adottato in passato una scelta simile, sia che tu la stia adottando per la prima volta, oggi a disposizione hai una opportunità a dir poco speciale: un abbonamento Epson a prezzo stracciato che ti consente di avere ricariche senza limiti a disposizione.

EcoTank, risparmiare costa ancor di meno

EcoTank è un concetto molto interessante perché consente di ricaricare la stampante con semplici flaconi di inchiostro, senza compromessi sulla qualità della stampa. L'abbonamento Epson EcoTank consente invece di pagare a priori, sapendo di poter avere tutte le ricariche che servono durante l'anno senza costi ulteriori (“Stampa senza limiti, quando stai per esaurire l'inchiostro nel serbatoio richiedi il materiale di cui hai bisogno“). Attenzione però a questa offerta, perché abbatte il costo dell'abbonamento biennale da 39,99 a soli 9,99 euro: stampare, insomma, non solo costerà poco, ma costerà anche un 75% ulteriore in meno.

Se ancora non hai abbracciato la logica EcoTank, l'offerta è servita su un piatto d'argento. Proprio oggi (non certo a caso) Epson mette in offerta su Amazon tre differenti stampanti EcoTank:

Sommando lo sconto sulla stampante e quello sull'abbonamento si ottengono due anni di stampe senza più costi né preoccupazioni, avendo il meglio dell'assistenza Epson e potendo così dare una svolta al proprio modo di intendere la stampa. Approfittarne oggi significa mettersi in tasca centinaia di euro, ossia migliaia e migliaia di stampe: cosa stai aspettando?