Portatile Acer Aspire da 15,6" con Intel Core i9, 32GB RAM e 1TB SSD

Il portatile Acer Aspire da 15,6 pollici, con 32GB di RAM e SSD da 1TB, oggi è in offerta su eBay a un ottimo prezzo, con il codice segreto.
Devi acquistare un computer portatile e non vuoi assolutamente fare delle rinunce? Allora goditi questa promozione che ti stiamo segnalando e che trovi solo su eBay. Applica il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento e potrai avere il mitico Acer Aspire da 15,6 pollici con Intel Core i9 a 1.024,99 euro.

Siamo di fronte al meglio del meglio e dunque sono soldi davvero spesi bene. Con questo computer portatile puoi stare tranquillo per diversi anni riuscendo a far girare qualsiasi programma, anche quelli più pesanti, in modo fluido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di pagare in tre comode rate da 356,66 euro a interessi zero con Klarna.

Acer Aspire da 15,6″ con i9 è spettacolare

Il notebook Acer Aspire 15 offre prestazioni straordinarie e dunque è adatto per chi vuole fare una spesa importante per un investimento nel tempo. Gode di un ottimo display FHD da 15,6 pollici con pannello IPS e bassa emissione di luce blu. Ha una tastiera retroilluminata con porta thunderbolt 4, HDMI, Bluetooth 5.3 e WiFi 6E.

Ovviamente il fulcro principale è il potente processore Intel Core i9 di 13a generazione che viene supportato dalla bellezza di 32 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e garantiscono ottime prestazioni. Niente male nemmeno l’SSD da 1 TB che ti permette di archiviare quello che vuoi e volendo anche di partizionarlo come desideri. La scheda grafica è una Intel Iris Xe ed è già installato il sistema operativo Windows 11 Home per cui è pronto all’uso.

Il prezzo è importante ma per questo computer portatile vale la spesa. Non ci sono tante disponibilità per cui vai subito su eBay e acquista il tuo Acer Aspire da 15,6 pollici con Intel Core i9 a 1.024,99 euro, applicando il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento. Se lo acquisti oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena 3 giorni con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
27 feb 2026
