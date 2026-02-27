Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e SSD 512GB: potenza in un piccolo spazio

Vuoi le prestazioni di un computer potente riducendo al minimo lo spazio e soprattutto il prezzo? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria offerta che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Mini PC GEEKOM A5 a soli 405,22 euro, invece che 449 euro.

In questo momento c’è quindi uno sconto del 10% che nonostante non sia da strapparsi i capelli ti permette di risparmiare qualcosa e il prezzo finale non è per niente male. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Fai attenzione perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Mini PC potentissimo a un prezzo interessante

Per ciò che offre questo Mini PC il prezzo di oggi è davvero molto interessante ed è difficile trovare qualcosa di meglio. Partendo subito dal processore troviamo il potente AMD Ryzen 7 5825U con 8 Core e 16 Thread che viene supportato da 16 GB di RAM Dual Channel.

Possiede un raffreddamento intelligente con alette dissipatrice estese e tubi termici efficienti. È dotato di un SSD da 512 GB e troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Pro. Inoltre c’è la scheda grafica AMD Radeon Vega 8, e potrai avvalerti delle tecnologie WiFi 6E e Bluetooth 5.2. Possiede tre USB 3.2 Type-A, due USB 3.2 Type-C, due porte HDMI, una porta LAN, un lettore di scheda SD e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Tutto questo ti permetterà di avere un potente computer occupando pochissimo spazio e quindi essendo molto più versatile. Dunque approfitto anche tu di questa promozione prima che scada. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Mini PC GEEKOM A5 a soli 405,22 euro, invece che 449 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.