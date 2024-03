Epson Expression Photo XP-55: stampante fotografica in OTTIMO SCONTO

La stampante fotografica Epson Expression Photo XP-55 è la soluzione perfetta per stampare le tue fotografie preferite in alta qualità direttamente a casa senza doverle affidare ad uno studio esterno. Una stampante naturalmente utile anche per scopi più convenzionali che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 125 euro invece di 162,99.

Stampante fotografica Epson in offerta: la scheda tecnica

La stampante Expression Photo XP-55 di Epson è dotata di un sistema di cartucce a 6 colori con inchiostri Epson Claria Photo HD per offrirti isultati straordinariamente dettagliati e vividi, capaci di conservare la loro qualità nel tempo.

Grazie alla connettività wireless e alle soluzioni Epson Connect, è possibile stampare da dispositivi mobili tramite app come Epson iPrint, Epson Creative Print e Epson Email Print. Questo permette di stampare facilmente foto e documenti direttamente dai dispositivi mobili, senza dover passare attraverso un computer.

La stampante è dotata di due vassoi carta, uno per i documenti standard e l’altro per la carta fotografica, oltre a un alimentatore per supporti speciali ad alto spessore. Questa versatilità consente di stampare una vasta gamma di formati e tipi di carta, compresi CD e DVD stampabili.

Grazie alla funzione di stampa fronte/retro e alle cartucce di inchiostro separate, è possibile risparmiare sui costi di stampa senza compromettere la qualità. Inoltre, la XP-55 offre la possibilità di stampare senza margini, consentendo di ottenere stampe di alta qualità e professionali.

La stampante è progettata per essere facilmente integrata in qualsiasi ambiente domestico o ufficio, con una configurazione wireless semplice e intuitiva. È inoltre compatibile con una varietà di dispositivi, inclusi computer, laptop e dispositivi mobili.

