Epson WF-2950DWF, stampante multifunzione in sconto Amazon (-15%)

Hai bisogno di una nuova stampante per lo studio o l’ufficio senza spendere troppo? Questa soluzione multifunzione di Epson è perfetta: il modello WF-2950DWF è disponibile in offerta a 89,99 euro su Amazon, grazie ad uno sconto del 15% applicato sul listino.

Con spedizione Prime e disponibilità immediata la riceverai subito scoprendo una stampante completa di numerose funzioni, tra stampe fronte/retro, scansione, copia, fax e persino un display LCD integrato.

Epson Workforce WF-2950DWF: la stampante multifunzione a cui non manca niente

La Epson Workforce WF-2950DWF nasce per ridurre sprechi e costi grazie alla stampa A4 fronte/retro e all’uso di convenienti cartucce di inchiostro separate. Con l’alimentatore automatico di documenti velocizzi la copia, la scansione e l’invio di fax di più pagine, mentre sfrutti anche la tecnologia Scan-to-Cloud e l’ampio display LCD integrato.

Puoi stampare ovunque ti trovi grazie al WiFi, WiFi Direct, Epson Connect e Apple AirPrint: e con il suo design elegante e compatto la posizioni dove vuoi ed è facile da integrare in qualsiasi ufficio domestico.

Il prezzo in offerta, come detto, è di 89,99 euro: un vero e proprio affare per una stampante di questa qualità che ti permetterà di soddisfare tutte le tue piccole esigenze da ufficio in modo facile, immediato e veloce.

