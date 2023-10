Erase: come rimuovere con l'AI lo sfondo di qualsiasi immagine

Le fotografie sono non solo un mezzo per esprimere la propria creatività, ma rappresentano anche una risorsa di lavoro fondamentale per molti settori. Molto spesso però necessitano di modifiche per essere pubblicare online, il che necessita tempo e l’uso di software costosi e difficili da utilizzare senza una formazione adeguata. L’intelligenza artificiale mira a semplificare e velocizzare anche queste operazioni, grazie a strumenti come Erase.bg. Lo strumento che consente di rimuovere lo sfondo dalle foto con pochi clic, rendendo il processo molto più accessibile e gestibile.

Come rimuovere lo sfondo dalle immagini con l’AI

Erase.bg è lo strumento ideale se si ha la necessità di modificare delle foto, ma non si possiedono le competenze necessarie per utilizzare programmi come Photoshop. Infatti, questo sito web consente di rimuovere lo sfondo dalle foto utilizzando l’intelligenza artificiale. Ma non solo, tra le varie funzionalità offerte, è possibile non solo rimuovere lo sfondo, ma anche sostituirlo, permettendo di ottenere immagini professionali in poco tempo.

L’utilizzo di Erase.bg è semplice e intuitivo, basta seguire questi passaggi:

Visitare il sito Erase.AI;

Fare clic sul pulsante “Upload Image” per caricare la foto, oppure trascinare direttamente la foto nella pagina o incollare l’URL di un’immagine da internet.

Attendere qualche secondo che il sito elabori la foto, per poi procedere con i passaggi successivi.

Erase.AI come salvare una foto senza sfondo in pochi click

A questo punto, sarà possibile visualizzare la foto con uno sfondo trasparente al posto di quello originale. Per ulteriori modifiche, selezionare “modifica”. Inoltre, al termine del lavoro, per salvare il risultato finale, è necessario procedere sul pulsante “Download” per scaricare la foto modificata sul proprio computer. Con la possibilità di scegliere tra i formati (PNG o JPG) e la qualità dell’immagine.

È importante precisare che la modalità gratuita senza nessun tipo di iscrizione permette di usare Erase.bg per togliere lo sfondo dalle foto e modificare soltanto 2 immagini al giorno. Per usufruire di tutte le funzionalità di Erase.AI, senza limiti nel caricamento delle immagini, è necessario registrarsi al sito e scegliere un abbonamento tra quelli disponibili.

Erase.AI limiti della prova gratuita

L’applicazione permette di rimuovere lo sfondo in modo gratuito due volte al giorno, dopodiché è necessario attendere il ripristino del tempo. Dopo aver raggiunto questo limite, è necessario attendere il ripristino del tempo per poter utilizzare nuovamente il servizio gratuitamente. Il test disponibile nella pagina principale e le due immagini di prova offerte permettono però di testare le funzionalità di questo servizio e ottenere così un quadro generale sulle funzionalità.

Permettendo agli utenti di pianificare l’utilizzo del servizio in base alle proprie esigenze e al tempo disponibile. Se si ha il bisogno di utilizzare la piattaforma per un numero maggiore di foto, è necessario iscriversi e scegliere tra i piani a pagamento presenti e selezionare quello più adatto alle proprie esigenze, per rimuovere lo sfondo, gestire e migliorare una foto, che sia un’immagine, un logo o altro.

I vantaggi di usare Erase.bg per togliere lo sfondo dalle foto

Erase.bg è un sito estremamente utile per chiunque abbia la necessità di rimuovere lo sfondo dalle foto. Grazie all’intelligenza artificiale, permette di eseguire questa operazione in pochi secondi, con un livello di precisione elevato. La bellezza di Erase.AI risiede nel fatto che non è necessario avere alcuna conoscenza tecnica o artistica per utilizzare il sito.

Il sito è in grado di rimuovere lo sfondo da qualsiasi tipo di foto, che si tratti di persone, animali, oggetti o paesaggi. Una volta rimosso lo sfondo, è possibile personalizzare ulteriormente la foto aggiungendo nuovi elementi o effetti. Questo strumento offre quindi la possibilità di migliorare le immagini per vari scopi, come la pubblicità, il marketing, i social media o l’arte.

Erase.bg rappresenta una soluzione ideale per gli appassionati ma anche per i professionisti che desiderano migliorare le loro immagini senza dover affrontare il duro lavoro di un software più complesso con costi anche più elevati. Con pochi clic, è possibile trasformare una foto togliere lo sfondo da qualsiasi tipo di foto, sia che si tratti di persone, animali, oggetti o paesaggi, per poi personalizzare la foto aggiungendo nuovi elementi o effetti. Lo strumento permette di migliorare le immagini anche per scopi, come la pubblicità, il marketing, i social media o l’arte.

Erase.AI: abbonamenti o prezzi

Come già anticipato Erase.bg offre la possibilità di testare le sue funzionalità gratuitamente, senza la necessità di inserire alcun dato, ma limitato a solamente 2 immagini al giorno. Per un utilizzo illimitato, è possibile scegliere tra vari abbonamenti disponibili, suddivisi in 4 categorie che variano in base al prezzo e al numero di immagini disponibili.

Il primo livello offre un’opzione completamente gratuita per uso individuale, fornendo 5 crediti gratuiti e 5 download gratuiti al giorno. Gli altri livelli di abbonamento, invece, sono a pagamento e offrono una scelta basata sulla quantità di immagini necessarie. Questa struttura flessibile permette agli utenti di scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze specifiche.