Erasmus+: nuova app con Carta europea dello studente

La Commissione europea ha annunciato la disponibilità della nuova app Erasmus+ per Android e iOS che permette di ottenere la Carta europea dello studente in formato digitale. Il nuovo programma, introdotto nel 2014, ha ricevuto a fine marzo un finanziamento complessivo di oltre 28 miliardi di euro per il periodo 2020-2027 (rispetto ai 14,7 miliardi del periodo 2014-2020).

Nuova app Erasmus+ per Android e iOS

Tutti gli istituti iscritti al programma devono utilizzare la rete Erasmus Without Paper per lo scambio dei dati sulla mobilità degli studenti, la gestione dei contratti di apprendimento online e la gestione degli accordi tra gli atenei. Grazie alla nuova app Erasmus+ per Android e iOS, gli studenti possono ottenere la Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei, attività culturali e offerte speciali nell'università e nel paese di cui sono ospiti.

L'app permette inoltre di cercare e selezionare la destinazione tra gli istituti partner, firmare il contratto di apprendimento online, scoprire eventi e consigli utili relativi alla destinazione, entrare in contatto con altri studenti. Si tratta in pratica di uno “sportello online” che semplifica le procedure amministrative, prima, durante e dopo il soggiorno.

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: