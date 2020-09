Ericsson: 1,1 miliardi per il 5G di Cradlepoint

Ericsson ha annunciato l’avvenuta acquisizione della statunitense Cradlepoint, “leader di mercato nelle soluzioni Wireless Edge WAN 4G e 5G per il segmento Enterprise“. Il gruppo ha presentato la novità come un tassello fondamentale per le strategie del gruppo nel mercato 5G, poiché pienamente complementare con gli asset già in dote al gruppo.

Ericsson compra Cradlepoint

L’investimento è pari a 1,1 miliardi di dollari: Cradlepoint continuerà ad operare sotto proprio brand, conserverà intatto il proprio team e manterrà la sede in Idaho. Tuttavia Ericsson ha ora dalla propria parte una nuova carta da giocare sul mercato, potendo contare su un’azienda che opera in un comparto che cresce annualmente a doppia cifra.

Spiega Börje Ekholm, Presidente e CEO di Ericsson:

Le acquisizioni vicine al portafoglio sono parte integrante della nostra strategia precedentemente comunicata. L’acquisizione di Cradlepoint completa le nostre offerte esistenti ed è fondamentale per aiutare i clienti a far crescere il valore dei loro investimenti nella rete 5G. Ericsson è in una posizione unica per consolidare la posizione di leadership di Cradlepoint nel Wireless Edge e nel mercato WAN wireless. Unendo le capacità di scala e le relazioni consolidate con i maggiori operatori mobili del mondo, stiamo facendo un forte investimento per supportare i nostri clienti a crescere in questo mercato entusiasmante. Vorrei porgere un caloroso benvenuto a tutti i professionisti di Cradlepoint.

Cradlepoint è stata fondata nel 2006 e già dal 2010 ha iniziato la sua lunga e proficua collaborazione con Ericsson: la partnership, iniziata originariamente con il lancio del 4G negli Stati Uniti, diventa integrazione quando a muovere i primi passi è il 5G.