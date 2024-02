Errore di prezzo? Mouse SteelSeries Prime Mini da 69€ a solo 24€ su Amazon!

Siete alla ricerca di un buon mouse performante, ma anche economico? Spesso questi due aspetti non vanno di pari passo, ma non è il caso del fantastico mouse SteelSeries Prime Mini adatto sia per il gaming più professionale che per le attività base che si possono svolgere al PC. Il suo prezzo di listino, infatti, è di ben 69,99 euro, tuttavia oggi su Amazon potete acquistarlo a soli 24,99 euro.

Mouse SteelSeries Prime Mini: caratteristiche principali

Ogni aspetto di Prime Mini è stato studiato con un unico obiettivo: vincere. Sviluppato insieme a oltre 100 pro degli eSport, è il top dei mouse per il gaming competitivo. Progettato per essere il 12% più leggero, ma con gli stessi switch rivoluzionari e il sensore di livello professionale. Ha un profilo più piccolo e una forma ergonomica per fare avvolgere facilmente la mano intorno al mouse per una migliore presa e controllo.

Il design unico dello switch Prestige OM sfrutta i magneti al neodimio per offrire i clic più nitidi e affidabili, garantiti per 100 milioni di clic. Accoppiato con un fascio di luce infrarossa in ingresso, ogni clic viene registrato a velocità quantica. Il sensore per gaming TrueMove Pro garantisce un rilevamento 1-a-1 reale, 18.000 CPI, 450 IPS, 50G di accelerazione e rilevamento dell’inclinazione. Presente la personalizzazione on-board per scegliere tra 4 livelli di polling e 5 CPI personalizzati sul mouse, perfetti per ogni situazione.

Cosa state aspettando? Se non lo aveste ancora capito si tratta di un mouse di altissima qualità che non dovreste farvi scappare. Solo per oggi, quindi, il mouse SteelSeries Prime Mini è disponibile su Amazon a soli 24,99 euro invece di 69,99 euro con consegne gratuite e rapide in tutta Italia grazie a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.