eSIM per un viaggio all'estero: con Saily è facile e conveniente

Per viaggiare all’estero è oggi possibile sfruttare una eSIM in modo da poter accedere a Internet in qualsiasi momento, senza dover andare alla ricerca di una rete Wi-Fi. La soluzione giusta in questo è Saily, il servizio per le eSIM internazionali di Nord Security, l’azienda alle spalle di NordVPN.

Bastano pochi euro per poter acquistare una eSIM e poter contare su tanti GB di traffico dati da utilizzare in roaming nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Il costo effettivo delle SIM virtuali di Saily dipende da varia fattori.

Per verificare le offerte disponibili nel Paese in cui si viaggerà è possibile visitare il sito ufficiale di Saily, tramite il link qui di sotto.

Come accedere alle eSIM di Saily

Acquistare e iniziare a utilizzare una eSIM con Saily è semplicissimo. La procedura da seguire è la seguente:

accedere al sito ufficiale di Saily e scegliere il piano eSIM da attivare, selezionando il Paese e il quantitativo di GB

scaricare l’app di Saily e seguire la procedura guidata per installare la eSIM

Il servizio è utilizzabile sia con dispositivi Android che con iPhone. C’è, però, un aspetto da non sottovalutare. Per usare le SIM virtuali di Saily è necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile con le eSIM. Un numero sempre maggiore di smartphone è oggi in grado di utilizzare questo tipo di SIM, in sostituzione delle SIM virtuali.

Come sottolineato in precedenza, le offerte di Saily sono disponibili tramite il box riportato qui di sotto. Una volta raggiunto il sito dell’operatore, basterà utilizzare il motore di ricerca integrato per trovare il piano giusto da attivare.