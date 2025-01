Espresso Bar a casa con Caffè Borbone in Grani a 10€/kg

In un periodo di costante aumento dei prezzi, il mercato del caffè non fa eccezione. Tuttavia, alcune proposte riescono ancora a coniugare qualità e convenienza, come dimostra Miscela Rossa in Grani di Caffè Borbone, oggi in offerta su eBay a un prezzo di circa 10€ al chilogrammo. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, prima che le scorte si esauriscano. Avrai un espresso bar a casa tua tutte le volte che vuoi.

Per ottenere questo prezzo interessante e super scontato, devi inserire il Coupon PSPRGEN25 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto. La trovi direttamente alla pagina destinata alla scelta del metodo di pagamento, prima del check out definitivo dell’ordine. In questo modo verrà applicato un extra sconto sul prezzo già in promozione.

Con eBay, acquistare Miscela Rossa in Gradi di Caffè Borbone è ancora più conveniente. Infatti, oltre al prezzo competitivo hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero questo acquisto.

Miscela Rossa in Grani di Caffè Borbone: perché conviene

Miscela Rossa in Grani di Caffè Borbone rappresenta una scelta strategica interessante in un mercato dove le alternative premium possono facilmente superare i 30€ al chilogrammo. Per un consumatore medio italiano, che utilizza circa 20-25 chilogrammi di caffè al giorno, questo si traduce in un risparmio annuale significativo, rispetto alle miscele di fascia alta. Approfitta ora dell’offerta su eBay con il Coupon PSPRGEN25.

Miscela Rossa Borbone è caratterizzata da una predominanza di Robusta, varietà che garantisce un costo di produzione più contenuto per il tuo risparmio, un gusto deciso e corposo per un’esperienza senza rinunce, un’elevata presenza di caffeina per iniziare la giornata alla grande e una crema consistente nella tazza per una sensazione vellutata al palato.

Scegliere Miscela Rossa di Caffè Borbone in Grani significa maggiore freschezza del prodotto, possibilità di personalizzare la macinatura, minore impatto ambientale rispetto a cialde e capsule e costo per tazza inferiore rispetto ai sistemi monodose. Sceglila ora in offerta a soli 10€ a chilogrammo.