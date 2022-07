Estate sicura con AtlasVPN: in offerta a meno di 2€ al mese!

In vista dell’estate, specialmente se intendi fare un viaggio all’estero, perché non dotarsi di un’ottima VPN con cui continuare a guardare i tuoi programmi e show preferiti? Approfitta allora di questa offerta che ti permette di avere il piano biennale di AtlasVPN a soli 1,81€ al mese. E non finisce qui, perché sottoscrivendo l’abbonamento ricevi anche due mesi gratis in regalo!

AtlasVPN: paghi adesso e non ci pensi più per due anni

AtlasVPN è una delle soluzioni VPN migliori sul mercato. Sottoscrivendo l’abbonamento con questa offerta eccezionale ricevi immediatamente:

Supporto a dispositivi illimitati

Streaming veloce in 4K

Assistenza 24/7

Protocollo WireGuard per una totale sicurezza

Adblocker per non ricevere messaggi pubblicitari indesiderati

Protezione delle e-mail

Andando più in profondità, i servizi ottimizzati di Atlas ti permettono di sfruttare piattaforme di streaming veloci e senza limiti, così da utilizzare al meglio i tuoi abbonamenti anche se ti trovi all’estero. Non hai alcun limite sul numero di connessioni simultanee o dei dispositivi da utilizzare: inoltre sono supportati tutti i client P2P principali per garantirti una condivisione dei file in totale sicurezza e senza interruzioni.

Non finisce qui, perché con AtlasVPN hai anche la possibilità di bloccare annunci, tracker, siti web dannosi e proteggere i tuoi account digitali e i relativi dati grazie alla tecnologia Data Breach Monitor. Per qualsiasi problema, un’assistenza dedicata giorno e notte sarà a tua disposizione pronto ad aiutarti e a rispondere a qualsiasi domande.

Per concludere, con WireGuard hai il protocollo di tunneling più recente e veloce, dotato di crittografia allo stato dell’arte per rendere la protezione dei dati e la navigazione più affidabile che mai.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa offerta esclusiva per avere AtlasVPN a meno di 2€ al mese: e inoltre, sottoscrivendo l’abbonamento, ricevi anche due mesi aggiuntivi totalmente GRATIS. Serve altro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.