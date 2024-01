Estensore HDMI wireless: attiva il coupon sconto su MINIX C1

È in sconto su Amazon un dispositivo che potrebbe tornare davvero utile, ma di cui molti ignorano l’esistenza: MINIX C1 è un estensore HDMI wireless ovvero uno strumento formato da ricevitore e trasmettitore in grado di inviare il segnale audio-video a distanza e senza cavi, senza nemmeno dover passare da una connessione Wi-Fi. Per approfittare dell’offerta non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

MINIX C1: come funziona l’estensore HDMI wireless

Non sono necessari driver o applicazioni aggiuntive: la configurazione è plug-and-play e funziona in modo indipendente dalle altre reti grazie al protocollo 2,4/5 GHz, comprendo una distanza massima di 50 metri. È compatibile anche con smartphone come iPhone 15 o con qualsiasi altra fonte video USB-C. È possibile scegliere tra le modalità Mirror (duplica lo schermo principale su quello secondario) o Extender (lo espande) a seconda delle specifiche esigenze. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Questi i due passaggi da seguire per l’installazione.

Collegare il ricevitore al dispositivo di visualizzazione e accenderlo collegando la porta USB maschio a una fonte di alimentazione USB;

Collegare il trasmettitore C1 al laptop, smartphone o tablet che supporta l’uscita video DP-Alt e attendere 12 secondi per stabilire automaticamente il mirroring/estensione dello schermo wireless.

Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa. L’immagine qui sotto mostra le dimensioni delle due parti: il ricevitore (a sinistra) e il trasmettitore (a destra).

Puoi acquistare MINIX C1 al prezzo finale di 67 euro grazie allo sconto del 15% da ottenere con l’attivazione del coupon dedicato.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni. In altre parole, se effettui subito l’ordine riceverai l’estensore HDMI wireless direttamente a casa in 48 ore al massimo, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.