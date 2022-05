Eternity, nuova frontiera del malware-as-a-service

Un nuovo pericolo si affaccia sul sempre più affollato panorama malware-as-a-service: si chiama Eternity Project ed è, di fatto, uno strumento che permette ai cybercriminali di confezionare su misura le minacce con le quali poi saranno in grado di perpetrare i loro attacchi. L’approccio è modulare, così da poter includere componenti come un info stealer, un coin miner, un clipper, un ransomware e un work spreader. Presto sarà messo a disposizione anche un bot dedicato alle azioni DDoS. A parlarne è stata per prima la redazione del sito BleepingComputer.

Malware su misura con Eternity Project

Gli autori dell’iniziativa la stanno promuovendo attraverso un canale Telegram dedicato che al momento conta già oltre 500 membri. Lì sono forniti aggiornamenti costanti a proposito delle novità introdotte e istruzioni su come sfruttarne appieno le potenzialità. C’è anche un bot che genera in modo automatico il pacchetto dopo che gli acquirenti hanno specificato le caratteristiche da includere e inviato il pagamento (ovviamente in criptovalute).

Qualche dettaglio sui prezzi. Scegliendo l’info stealer, i cybercriminali sono chiamati a sborsare 260 dollari all’anno, garantendosi così la possibilità di allungare le mani su password, dati delle carte di credito, cookie e informazioni salvate nei browser. Il coin miner costa invece 90 euro all’anno, il clipper (che monitora gli appunti di sistema) 110 dollari e il worm spreader 390 dollari. Servono invece 490 euro dollari per il ransomware.

I ricercatori di Cyble hanno già individuato alcuni attacchi messi a segno con gli strumenti creati attraverso Eternity. Un interessante dettaglio emerso dall’analisi riconduce una delle componenti malevole incluse al Jester Stealer già in circolazione da tempo, a sua volta basato su un progetto GitHub battezzato DynamicStealer.

