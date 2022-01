ETF Metaverse: prova la demo di Plus500

Il Metaverse sta sempre più cambiando il concetto di realtà, visto che la realtà tangibile si sta sempre più fondendo e confondendo con quella virtuale. Ma è anche possibile investire sul Metaverse, comprando per esempio le criptovalute coinvolte o investendo sugli strumenti tradizionali che ne replicano l'andamento. Come gli ETF Metaverse.

Il Metaverse è il nuovo modo di intendere la realtà virtuale, non più intesa come parallela a quella reale. Ma mischiata con essa. Quindi, potremmo per esempio partecipare a riunioni di lavoro attraverso un avatar, essere presenti in sala ma stando comodamente da casa.

Oppure giocare ad un videogame in prima persona, essere presenti in una avventura fantastica come se fossimo lì. Sebbene poi siamo sempre a casa nostra, davanti ad un Pc.

Il tutto, grazie all'ausilio di accessori come lenti o guanti.

Ma torniamo agli ETF Metaverse. Plus500, leader del trading online, ha lanciato Listed Funds Trust – Roundhill Ball Metaverse ETF (META). Scopriamo meglio di cosa si tratta e come provarlo tramite il conto demo del broker Plus500.

ETF Metaverse su Plus500

Il broker Plus500 non si è lasciato sfuggire il nuovissimo Roundhill Ball Metaverse ETF (META), il primo ETF basato sul trend del metaverso creato da Roundhill Investments. Strumento finanziario creato allo scopo di replicare l’andamento di prezzo dell’indice Ball Metaverse Index (BALLMETA).

L’indice, nonché l’ETF che intende tracciarlo, è composto da società che sono impegnate nella realizzazione del metaverso, cioè dell’internet del futuro e che si occupano di settori come:

potenza di calcolo connessioni e reti archivi digitali piattaforme virtuali (simulazioni immersive e mondi paralleli) sistemi di interoperabilità pagamenti digitali e finanza asset digitali e hardware

Per averlo bisogna considerare un TER – Total Expense Ratio (costo annuale – commissioni gestore) pari allo 0,75% e detenendolo nel proprio portafoglio di investimenti si avrà diritto alla distribuzione dei dividendi delle società presenti nel paniere su base annuale.

Questo ETF META contiene circa 40 società, per lo più a larga capitalizzazione con una percentuale minima di aziende a media e bassa capitalizzazione.

Le prime 10 sono:

Nvidia Corporation Roblox Corporation Microsoft Corporation Meta Platform Inc. (Ex. Facebook Inc.) Unity Software Inc. Amazon Com Inc. Apple Inc. Autodesk Inc. Qualcomm Inc. Tencent Holdings Ltd

Demo Plus500 su ETF Meta

Il broker Plus500 opera da circa un quindicennio, offrendo la massima sicurezza ai suoi trader iscritti, vantando licenza CySEC e FCA. Praticamente le più agognate dalle piattaforme di trading.

Puoi provare senza rischiare i tuoi fondi ETF Meta con il conto demo di Plus500 da questo link.*

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi