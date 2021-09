Ethereum scivola: che tonfo, -16% in un solo giorno

Improvvisa contrazione nel prezzo di Ethereum, passato in poche ore dallo sfiorare quota 4.000 dollari agli attuali 3.305 dollari (fonte CoinDesk). Il calo è significativo, pari al 16,13% nelle ultime 24 ore, il più importante tra quelli registrati nel corso degli ultimi mesi.

Mondo crypto: ETH perde oltre il 16% in 24 ore

Il primo dei grafici allegati qui sotto mostra in modo piuttosto chiaro l'andamento delle criptovaluta nella settimana lasciata alle spalle. Nei primi giorni di settembre c'è stata un'impennata, poi l'assestamento, fino allo scivolone di oggi. Ci sono però già i primi segnali di rimbalzo, è possibile che parte della quota perduta venga recuperata a breve.

Qui sotto invece l'andamento di ETH da un mese a questa parte: netto l'incremento dei giorni scorsi.

Come sempre, quando si tratta di monete virtuali, il consiglio è quello di investire affidandosi solo ed esclusivamente a piattaforme note e affidabili, tenendo in considerazione la natura estremamente volatile di questi asset, che a fronte della possibilità di maturare un forte guadagno in tempi brevi espongono il capitale al rischio di una altrettanto repentina svalutazione.