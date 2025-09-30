 Etichettatrice Bluetooth a 15 euro (-49%): è un'offerta a tempo
Quasi metà prezzo per questa etichettatrice Bluetooth su Amazon: la disponibilità è immediata, ma si tratta di un'offerta a tempo.
Quasi metà prezzo per questa etichettatrice Bluetooth su Amazon: la disponibilità è immediata, ma si tratta di un'offerta a tempo.

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che taglia in due il prezzo di ORGSTA S001, l’etichettatrice Bluetooth portatile perfetta per dar vita ad appunti, liste, cartellini o ricevute in modo semplice, veloce e persino divertente. Grazie allo sconto del 49% proposto oggi dall’e-commerce la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 15,33 euro. Ha già ottenuto più di 1.100 recensioni dai clienti che l’hanno messa alla prova, con un voto medio molto alto che si attesta a 4,6 stelle su 5.

49% di sconto per questa etichettatrice Bluetooth

Compatta e leggera, le sue dimensioni sono 13,5x7x3 centimetri. È pensata per essere trasportata facilmente in tasca, in borsa o nello zaino, garantendo così la possibilità di creare stampe istantanee ovunque, grazie alla connettività wireless e alla batteria integrata da 2.000 mAh che assicura una grande autonomia. La risoluzione è 203 dpi e la velocità di stampa arriva a 15 mm/s, per testi nitidi e dettagli precisi. Le etichette possono essere personalizzate con l’app dedicata che include oltre 190 modelli e più di 300 simboli. Per altre informazioni dai un’occhiata alla descrizione del prodotto.

ORGSTA S001, etichettatrice Bluetooth: cosa c'è nella confezione

Invece di pagarla 29,99 euro come da listino ufficiale, puoi comprare ORGSTA S001 al prezzo finale di soli 15,33 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Lo sconto del 49% sull’etichettatrice Bluetooth è applicato in automatico, non servono coupon o codici da attivare.

ORGSTA S001 Etichettatrice Bluetooth Mini Stampante Etichette Adesive 2000 mAh Portatile per Casa Ufficio, Scuola, negozio Compatibile con iOS e Android

Hai diritto alla consegna gratis già entro domani se hai un abbonamento Prime attivo. L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo due settimane dal ricevimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
30 set 2025
