eToro: perché è la scelta giusta per investire

Il primo obiettivo di chi cerca la giusta piattaforma per investire è quello di scegliere l’opzione migliore a cui destinare il proprio denaro: con il trading su eToro è possibile contare sulla solidità di un broker fondato nel 2007 e che oggi vanta una community globale composta da oltre 30 milioni di utenti. Sono molti coloro che si trovano a fare i conti con una decisione simile. Dopotutto, i segnali giunti nel corso delle ultime settimane, soprattutto da oltreoceano, definiscono i tratti caratteristici di un trend rialzista di cui è possibile beneficiare: nuovi massimi dell’anno per lo S&P 500 e rendimento superiore al 25% da inizio 2023 per il Nasdaq 100.

Il 77% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l‘alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Investire con eToro: le azioni con 0% di commissioni

Tra i principali vantaggi proposti a chi vuol puntare sulle azioni, anche frazionate, c’è lo 0% di commissioni per brokeraggio o negoziazione aggiuntiva (si applicano solo costi generali come quelli di conversione su depositi, prelievi non USD, inattività e uno spread di mercato). Per iniziare basta davvero poco: la registrazione è gratuita ed è subito possibile scegliere i titoli su cui investire.

Tutto questo senza dimenticare la possibilità di ricevere in modo tempestivo notifiche in merito alla volatilità e ad altri eventi riguardanti il mercato, così da poter prendere decisioni informate al momento giusto. Si aggiunge poi l’accesso gratuito alle analisi condivise dagli esperti di TipRanks.

Coppie di valute, CFD e altri strumenti

Le opzioni per il trading su eToro non si limitano certo alle azioni. Ci sono le coppie di valute per diversificare il proprio portafoglio, anche con investimenti contenuti, e i CFD a breve e medio termine per beneficiare delle oscillazioni dei mercati relativi ad azioni, materie prime e altro ancora.

Insomma, c’è un asset per tutti e ognuno può trovare la formula migliore per il trading, grazie anche all’esperienza di una community globale che, a ormai oltre 15 anni dal debutto della piattaforma, rappresenta oggi un tratto distintivo e uno dei più importanti punti di forza del broker.

