Eufy, l'antifurto essenziale a costo MINIMO

Quanto pensi di dover spendere per l'installazione di un antifurto? Se progetti bene la tua protezione, arrivando all'essenzialità della sicurezza negli ambienti più importanti della tua casa o dell'ufficio, puoi scendere addirittura sotto i 130 euro.

Eufy, l'antifurto è funzionale e low cost

L'interessante opzione messa a disposizione da Eufy, infatti, è in un kit di allarme domestico essenziale, fatto di 5 elementi e farcito da uno sconto che per 5 giorni soltanto taglierà il prezzo del 28% (50 euro tondi). Il costo finale scende così a 129,99 euro per avere a disposizione:

1 tastierino numerico di attivazione

1 sensore volumetrico di movimento

2 sensori di ingresso

HomeBase per la gestione da remoto dell'antifurto

Con questi pochi elementi già si ha a disposizione molto più di quanto non offrano altre soluzioni ben più onerose, e questo grazie all'intelligenza progettuale di un sistema controllabile da remoto, essenziale nelle funzioni e di facilissima installazione.

Con 129,99 euro, quindi, hai a disposizione un sensore che può monitorare un intero locale, due sensori che possono monitorare gli accessi principali (anti-intrusione) ed un hub collegato alla rete Wifi. Attivazione e disattivazione possono avvenire tramite il tastierino da disporre in posizione comoda all'ingresso, oppure tramite apposita app sul tuo smartphone.

Un concept essenziale, ma perfettamente funzionale alle necessità di un appartamento. Garantire la sicurezza dei propri locali non richiede necessariamente cablaggi, investimenti impossibili o una moltiplicazione di sensori ridondanti: una configurazione essenziale può mettere al riparo dalla maggior parte delle insidie, con manutenzione nulla, con nessun intervento di tecnici esterni, senza alcun abbonamento e con soli 129,99 euro di spesa complessiva (per 5 giorni soltanto).