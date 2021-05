Euro 2021, fermata rete di vendita di ticket falsi

Non solo i biglietti dei prossimi Europei di Calcio sono venduti solo ed esclusivamente dalla FIFA (senza alcuna possibilità di cessione interpersonale, né la possibilità di rivendita), ma anche quelli venduti al momento non hanno la certezza di poter partecipare in virtù delle misure anti-Covid e del necessario sorteggio prima dell’inizio del torneo. Eppure c’è chi ha messo in piedi un sistema di vendita illegale dei biglietti stessi e c’è chi si è lasciato ingannare acquistando ticket fasulli.

La scoperta è delle Fiamme Gialle, che hanno portato alla chiusura di una rete di vendita online con cui i biglietti (soprattutto della partita di esordio a Roma, Italia-Turchia) erano smerciati in modo del tutto illegittimo. Biglietti falsi, siti falsi, ma soldi veri che fluivano verso le casse dei truffatori.

Euro 2021, in vendita biglietti falsi

Spiega la Guardia di Finanza:

Attraverso il monitoraggio della rete e dei social network, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rilevato come su due note piattaforme internet che consentono di acquistare o vendere biglietti per concerti ed eventi sportivi e culturali fossero disponibili titoli di accesso per assistere, tra l’altro, alla partita inaugurale Italia – Turchia, che si giocherà presso lo “Stadio Olimpico” di Roma il prossimo 11 giugno. Agli ignari avventori bastava seguire le procedure presenti sulle predette piattaforme per leggere, dopo alcuni semplici click che permettevano di selezionare addirittura fino a 26 biglietti per ogni transazione nonché di scegliere il posto di proprio gradimento.

I prezzi erano peraltro estremamente alti: da 196 euro a 3500 euro, con meccanismi in pagina per simulare una scarsità di biglietti per incoraggiare scelte impulsive e stimolare la caduta nel tranello.

I siti sono ora stati posti sotto sequestro. Se anche altri siti dovessero aprire, mai come in questo caso bisogna tener presente che non ci possano essere margini di truffa: i biglietti sono già esauriti da tempo, sono in vendita soltanto presso i canali ufficiali FIFA e nessun tagliando potrà essere ancora acquistato online.