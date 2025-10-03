Euro digitale con tecnologia Made in Italy: le scelte della BCE

L’euro digitale si farà, anche se quasi certamente con tempistiche più lunghe rispetto a quelle preventivate in un primo momento. Un’ennesima conferma è giunta dalla Banca centrale europea, che ha deciso a quali realtà affidare la realizzazione dei sistemi sui quali poggerà la moneta. Sappiamo che l’Italia giocherà un ruolo da protagonista.

Tanta tecnologia italiana per l’euro digitale

A Francoforte hanno scelto Almaviva e Fabrick, due società del gruppo Sella, per la realizzazione dell’applicazione mobile dedicata e dell’infrastruttura tecnologica che permetteranno la circolazione della valuta. Per quanto riguarda la prima (riportiamo da un comunicato stampa giunto in redazione) sarà intuitiva e semplice da usare , accessibile via smartphone, tablet o smartwatch , concepita per offrire un’esperienza uniforme e sicura per i pagamenti digitali . In merito all’infrastruttura, invece, dovrà rispondere a criteri di apertura e di interoperabilità, con SDK e API per consentire ai Payment Service Provider di integrarla nei propri servizi.

Coinvolta anche Giesecke+Devrient, società tedesca specializzata in sicurezza. Collaborerà con l’italiana Nexi e con la francese Capgemini allo sviluppo di una modalità offline, mentre le protezioni contro le frodi sono state affidate alla portoghese Feedzai.

Quali saranno i successivi step dell’iniziativa? Proprio la scorsa settimana, BCE ha annunciato per il prossimo anno il via a una seconda fase di sperimentazione, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale innovativo dell’euro digitale . Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se ne saprà di più all’inizio del 2026.

A cosa servirà la spiegarlo? È la stessa banca centrale a spiegarlo. A tal proposito, ripeschiamo le parole di Philip R. Lane, economista membro del comitato esecutivo, con riferimento a uno scenario geopolitico che non garantisce stabilità sul lungo termine.