Commissione Europea, così regolamenteremo l'IA

Se l’Europa vuole ambire ad un ruolo di leadership nello sviluppo internazionale dell’Intelligenza Artificiale, ha bisogno non soltanto di ricerca e sviluppo, ma anche di una base normativa affidabile, omogenea ed avanzata. Nasce di qui la proposta con cui la Commissione Europea porta avanti per la prima volta una cornice legislativa entro cui inquadrare il tema, ponendo dei paletti certi entro cui l’IA potrà svilupparsi sul vecchio continente ed entro i quali potrà esprimere al meglio il proprio potenziale.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, la fiducia non è facoltativa, è indispensabile. Queste regole rappresentano una svolta, che consentirà all’UE di guidare lo sviluppo di nuove norme globali per garantire che l’IA possa essere considerata affidabile. Definendo le norme possiamo spianare la strada a una tecnologia etica in tutto il mondo e garantire che l’UE rimanga competitiva. Le nostre regole saranno adeguate alle esigenze future e favorevoli all’innovazione e interverranno ove strettamente necessario: quando sono in gioco la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini dell’UE

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale