Europa League: come vedere la finale in diretta streaming dall'estero

È tutto pronto per la finale di Europa League con la suggestiva sfida Tottenham – Manchester United. Le due squadre hanno registrato una pessima stagione in Premier League e sono a caccia del riscatto, con l’obiettivo di vincere il secondo trofeo più importante in Europa.

La finale è in programma mercoledì 21 maggio a partire dalle 21:00. La sfida si giocherà allo Stadio San Mamés di Bilbao e sarà trasmessa in diretta TV da Sky e, in chiaro, su TV8. Ci sarà anche la possibilità di sfruttare la diretta streaming su NOW oltre che tramite il sito ufficiale di TV8.

Per vedere il match in streaming dall’estero ci sono vari modi. In molti Paesi, ad esempio, la partita viene trasmessa in diretta TV. Chi ha Sky o NOW, inoltre, può accedere al proprio account anche dall’estero. In alternativa è possibile collegarsi al sito di TV8 per vedere la partita.

Tottenham – Manchester United: orario e probabili formazioni

La finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United è in programma per le 21:00 del 21 maggio 2025. Si tratta di una sfida molto attesa e ricca di spunti interessanti che non ha un vero favorito.

Ecco le probabili formazioni:

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ben, Udogie; Bentancur, Sarr; Johnson, Bissouma, Son; Solanke. All. Postecoglou

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Diallo; Hojlund. All. Amorim

Gli highlights delle semifinali