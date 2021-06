Europei: la tua maglia verde rinascimento è qui

Mai come in questa edizione degli Europei di Calcio, la maglia più gettonata degli azzurri è… verde. Si tratta della maglia verde “Rinascimento”, una versione particolare e ricca di significato con cui la FIGC ha voluto legare all'avventura della squadra di Mancini un segno di speranza e di rinascita. Se anche tu hai guardato a questa maglia con particolare curiosità, prenditela: è tua.

Già nella nostra bandiera il verde rappresenta esattamente questo motto di speranza: dopo i fallimenti delle annate precedenti e dopo i mesi contriti della pandemia, nella maglia verde si individua un simbolo di quel “rinascimento” calcistico che tutti stanno cercando nelle gesta di Barella, Donnarumma, Locatelli, Immobile e compagni. Il verde fu utilizzato per la prima volta nel 1954, dunque quello di quest'anno è un ritorno alle origini per tornare ad appendersi a quella speranza che Mancini ha controfirmato con il proprio impegno.

Mettici il tuo tifo in questo Europeo. Mettici la faccia su questa speranza. Mettici il tuo nome ed un numero sulla tua maglia. Ordinala ora in vista della fase finale dell'Europeo. Comunque vada: in ballo questa volta non c'è il dovere di vincere, ma la speranza di rinascere.