Victoria Shi è la prima portavoce generata dall'IA

Il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina ha una nuova portavoce. Il suo nome è Victoria Shi, ma non è umana. È stata infatti creata con l’intelligenza artificiale generativa. Aspetto e voce appartengono ad una persona reale. In pratica è il primo esempio di deepfake governativo.

Portavoce sempre online

Victoria Shi è stata creata da due organizzazioni non governative: The Game Changers e Nazovni Tech. La portavoce digitale leggerà i comunicati stampa del Ministero degli Affari Esteri (scritti da umani) e apparirà sul sito ufficiale e sulle pagine social. Aspetto e voce sono della cantante e influencer Rosalie Nombre che ha accettano di fornire gratuitamente il suo contributo.

Come specificato dal Ministro Dmytro Kuleba, l’uso dell’IA generativa è un’esigenza in tempo di guerra per informare costantemente i cittadini. Il nome è stato scelto per indicare l’obiettivo del paese, mentre il cognome è l’abbreviazione di “shtuchniy intelekt” (intelligenza artificiale in ucraino). Nel video pubblicato su YouTube c’è il suo messaggio di benvenuto (su X è stata condivisa la versione in inglese):

Il mio nome simboleggia il nostro obiettivo principale: la vittoria dell’Ucraina. Il mio cognome è l’intelligenza artificiale che mi ha creato. Il mio compito sarà quello di fornire al pubblico informazioni tempestive e verificate dal Dipartimento consolare del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina. Fornirò ai giornalisti notizie sul lavoro dei consoli per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini ucraini all’estero, rispondere a incidenti o emergenze e altre notizie.

Per evitare la diffusione di fake news verrà aggiunto ad ogni video un codice QR che porta alla versione testuale del comunicato sul sito del Ministero. Se il codice non è presente, il video è falso. La versione digitale non sostituirà quella reale. Il precedente portavoce (Oleh Nikolenko) è stato nominato Console a Toronto. Il Ministero ha già scelto chi coprirà il posto al termine di un concorso.