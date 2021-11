Everyday Robots: nuovo progetto di Alphabet

Un nuovo “esperimento” esce dagli X Labs di Alphabet per diventare un progetto ufficiale. Everyday Robots è il risultato di molti anni di ricerca nel settore della robotica. L'obiettivo dell'azienda di Mountain View è progettare robot in grado di aiutare gli esseri umani nell'esecuzione delle attività quotidiane. I primi 100 prototipi sono già in azione nei campus di Google.

Robot che puliscono i tavoli

Una delle sfide più difficili è creare robot che possono interagire con l'ambiente reale in maniera autonoma. Il team guidato da Hans Peter Brøndmo, Chief Robot Officer di Everyday Robots, aveva già insegnato ai robot come differenziare i rifiuti. L'obiettivo era applicare l'insegnamento a compiti differenti, senza riprogettare il robot o scrivere il codice da zero. I risultati ottenuti dimostrano che ciò è possibile.

Una flotta di oltre 100 robot viene utilizzata nei campus non solo per differenziare i rifiuti, ma anche per pulire i tavoli, sistemare le sedie e aprire le porte. Il lavoro di Everyday Robots ha dimostrato che non occorre creare un ambiente su misura, né programmare ogni singolo compito. Ogni robot è equipaggiato con una serie di fotocamere e sensori (anche un LIDAR) che raccolgono numerose informazioni sull'ambiente circostante. Grazie a complesse tecniche di machine learning, il robot può eseguire vari compiti, muovendosi in autonomia.

Prima di pulire i tavoli con uno spazzolone fissato all'estremità del braccio, i robot controllano se ci sono persone sedute e quindi puliscono la superficie. I robot possono anche avvicinare le sedie ai tavoli e aprire le porte delle sale riunioni per vedere se mancano le sedie. L'obiettivo di Everyday Robots è progettare robot che possano aiutare le persone nella vita reale.