Alphabet, nasce Isomorphic Labs: IA per la farmacologia

Far leva sulle enormi potenzialità dell'IA per supportare la ricerca di nuovi farmaci: è questo, in estrema sintesi, l'obiettivo di Isomorphic Labs, neonata sussidiaria che fa capo al gruppo Alphabet (tra le altre cose parent company di Google).

A guidare il team è Demis Hassabis, già CEO e fondatore di DeepMind, da tempo al lavoro sui progetti del gruppo di Mountain View legati all'impiego dell'intelligenza artificiale. Il post che ne annuncia il debutto svela pochi dettagli in merito a quelle che saranno le applicazioni concrete, ma la dichiarazione d'intenti è stata messa nero su bianco: Dar vita a una piattaforma computazionale al fine di comprendere i sistemi biologici partendo dai loro principi base e scoprire così nuovi modi per curare le malattie .

Thrilled to announce the launch of a new Alphabet company @IsomorphicLabs. Our mission is to reimagine the drug discovery process from first principles with an AI-first approach, to accelerate biomedical breakthroughs and find cures for diseases. Details: https://t.co/WQrG36ddgZ pic.twitter.com/RRV6VeDhpL

— Demis Hassabis (@demishassabis) November 4, 2021