Intrinsic è la nuova scommessa di Alphabet

Nei bilanci pubblicati da Alphabet (parent company di Google) c'è sempre la voce “Other Bets” che include vari progetti di ricerca denominati “moonshot”, diventati in alcuni casi aziende separate, come Waymo, Wing e Verily. All'elenco si aggiunge ora Intrinsic, il cui obiettivo è sviluppare software per robot industriali.

Intrinsic per la robotica industriale

Come accaduto per altri progetti X, anche Intrinsic è diventata un'azienda autonoma, indipendente da Alphabet, dopo cinque anni e mezzo. Il CEO Wendy Tan-White ha illustrato il motivo principale per cui Alphabet ha creato Intrinsic: sbloccare il potenziale economico e creativo della robotica industriale per imprenditori, aziende e sviluppatori.

La nuova azienda svilupperà software per rendere i robot industriali più semplici da usare, meno costosi e più flessibili. La programmazione dei robot non è cambiata molto nel corso dei decenni. È infatti necessario scrivere il codice per ogni compito specifico, come la saldatura di due pezzi di metallo. Altre attività sono precluse ai robot, in quanto mancano sensori e software.

Intrinsic ha avviato i test di software che permettono ai robot di apprendere autonomamente i compiti richiesti ed apportare le modifiche necessarie per completarli. Ciò avviene ovviamente con l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha addestrato i robot per eseguire compiti complessi, come l'assemblaggio di un'installazione artistica.

Intrinsic cerca ora partner in vari settori (automotive, elettronica e assistenza sanitaria) che già usano robot industriali per testare sul campo le sue tecnologie. Per conoscere il futuro della neonata azienda si dovrà attendere qualche anno. Loon è stata chiusa tre anni dopo lo spin-off da Alphabet.