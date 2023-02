Evita le truffe VPN scegliendo direttamente Surfshark

Le truffe VPN sono in agguato anche in questo inizio 2023, tutte con l’intento di rubare i dati sensibili e personali degli utenti.

Tutto ciò rappresenta l’antitesi di quanto fanno normalmente i servizi VPN migliori, come Surfshark. Prima di parlare di questo servizio, vediamo quali sono le truffe a cui prestare attenzione.

Truffe VPN: ecco le più diffuse

Molte VPN mettono a disposizione una prova gratuita di un giorno o di una settimana oppure una garanzia di rimborso di 30 giorni.

A fianco a queste, ci sono servizi truffaldini che, adottando le stesse tattiche, offrono funzioni gratuite limitatissime, pubblicità a non finire e, alla fine, dopo l’acquisto, il servizio non è affatto sicuro poiché mette in vendita i dati raccolti degli utenti a terze parti.

Bisogna prestare anche molta attenzione ai servizi che chiedono troppe informazioni in merito a dati personali.

Ricordiamo che una VPN seria è quella che richiede pochissimi dati sia in fase di registrazione che di utilizzo.

Infine, mai fidarsi delle recensioni, dei feedback e dei commenti, poiché questi servizi fasulli, pur di crearsi una certa reputazione e attrarre potenziali vittime, ne creano di falsi usando altrettanti profili.

Quindi, quando i commenti sono tutti positivi, vuol dire che c’è qualcosa che non va.

Tra i servizi VPN affidabili e sicuri emerge Surfshark

Surfshark mette a disposizione un servizio VPN sicuro, affidabile al 100% e che protegge veramente la navigazione online degli utenti.

Per rendersene conto, basta leggere le recensioni rilasciate da migliaia di utenti che giornalmente usano questo servizio.

Surfshark pone la sicurezza al primo posto, che è garantita da standard elevatissimi, come la crittografia AES 256 GCM, i protocolli WireGuard, OpenVPN e IKEv2/IPsec, la rigorosissima politica NO-LOG e i DNS privati di ogni server.

C’è anche l’aspetto del costo dell’abbonamento che fortifica ancora di più questo servizio.

Infatti, attualmente, è in atto una promo con cui chi sottoscriverà l’abbonamento biennale in questa pagina avrà uno sconto sul prezzo del 82%, pagando ogni mese soltanto 2,30 euro.

Si aggiunge a tutto questo i due mesi gratuiti offerti da Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.