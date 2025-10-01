40 anni di Excel: ha rischiato di chiamarsi Number Buddy

Excel compie 40 anni. Anzi, li ha appena compiuti. Microsoft ha introdotto il software per la gestione dei fogli di lavoro nel settembre 1985, di fatto dando il via a una piccola grande rivoluzione che si sarebbe propagata nei decenni successivi negli uffici di tutto il mondo. Amati e odiati da chi trascorre le proprie giornate alla scrivania, i suoi documenti sono diventati nel tempo essenziali per aziende di ogni ordine e tipo, per la contabilità e l’organizzazione dei dati.

Excel ha compiuto 40 anni: la storia in breve

Tutto ha avuto inizio ancor prima, nel 1982, quando il gruppo di Redmond ha messo in campo il progetto chiamato Multiplan, con l’obiettivo di competere con i concorrenti VisiCalc e Lotus 1-2-3 sui sistemi CP/M (su MS-DOS non riscosse molto successo). L’anno successivo, per archiviare il fallimento, prese il via lo sviluppo di un nuovo applicativo battezzato Odyssey, curato da Jabe Blumenthal e Doug Klunder, quest’ultimo già al lavoro su Multiplan.

Nel 1984, Bill Gates decise di puntare sui Macintosh e il 2 maggio dell’anno successivo annunciò il prodotto sul palco del Tavern on the Green di New York City, in compagnia di un certo Steve Jobs. Il resto è storia. L’immagine qui sotto è tratta dall’archivio del museo online WinWorld.

Un’altra curiosità poco nota sulle origini di Excel riguarda il coinvolgimento nel progetto di Gabe Newell, poi cofondatore e numero uno di Valve nonché creatore della piattaforma Steam. È stato uno dei primi collaboratori incaricati della fase di test, descritto come un grande lavoratore , impegnato ogni giorno nella ricerca di bug e talmente dedito al suo compito da dormire in ufficio.

Un altro aneddoto raccontato in un podcast BBC da Mike Koss, tra i responsabili della versione originale, è relativo all’ipotesi di chiamare il software Number Buddy o Mister Spreadsheet, suggerite dagli sviluppatori. Furono entrambe immediatamente (e fortunatamente) scartate dal team marketing di Microsoft.