Excel aiuta a scrivere le formule grazie all'AI

Scrivere formule su Excel è sempre stato un esercizio di precisione (e di pazienza!): parentesi, funzioni, riferimenti, sintassi. Basta un errore e arrivederci e grazie. Ora Microsoft ha deciso di semplificare radicalmente questo processo con una nuova funzione AI chiamata ”Formula Completion“, integrata in Copilot per Excel.

Excel, l’AI suggerisce la formula giusta mentre si scrive

Appena si digita “=”, l’intelligenza artificiale analizza il contesto del foglio (intestazioni, celle vicine, tabelle), e propone la formula più adatta, con tanto di anteprima del risultato e spiegazione di testo. In questo modo, Excel diventa accessibile anche chi non ha mai scritto una sola formula in vita sua.

Man mano che si continua a digitare, Copilot aggiorna i suggerimenti in tempo reale, fino a trovare la formula che corrisponde esattamente a ciò che serve. Al momento, la funzione non supporta formule che fanno riferimento a fogli diversi, ma Microsoft ha già annunciato che questa possibilità arriverà in futuro.

Come ottenere risultati migliori con Formula Completion

Microsoft ha condiviso alcuni consigli per sfruttare al meglio questa novità su Excel:

Se non appare nulla subito dopo “=”, attendere qualche secondo: Copilot sta elaborando;

Aggiungere intestazioni chiare e descrittive: aiutano l’AI a capire il contesto;

Scrivere qualche carattere in più se il suggerimento iniziale non è quello giusto. Il completamento della formula offrirà suggerimenti corrispondenti al proprio input;

Guardare il bordo inferiore della cella: è lì, che compare l’indicatore di progresso.

Questa funzione è già disponibile per gli utenti Copilot su Excel Web in inglese (US), e arriverà presto anche su Excel Desktop con il supporto per le altre lingue.