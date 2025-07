Excel online, arriva il refresh automatico dei dati da fonti esterne

Per anni, il copione dei data analyst è sempre stato lo stesso: aprire Excel online, vedere dati vecchi, sbuffare, scaricare il file, aprirlo in Excel desktop, aggiornare tutto, salvare, ricaricare sul web. Una routine frustrante, che ora sta per cambiare (ed era ora).

Excel online aggiorna i dati da fonti esterne senza scaricare il file localmente

Chi lavora con dati esterni sa bene di cosa stiamo parlando. Immaginiamo la scena: si ha un foglio Excel perfetto, che si collega automaticamente ai database aziendali, API web, SharePoint, e tutto funziona meravigliosamente su Excel desktop. Poi si di lavorare da casa, si apre Excel online e… i dati sono fermi a una settimana fa.

Ogni volta la stessa storia. Bisognava scaricare il file, aprirlo con Excel desktop, premere “Aggiorna tutto”, salvare, ricaricare sul web. E rifare la stessa cosa ogni volta che servivano dati freschi. Una perdita di tempo che rendeva il lavoro da remoto più complicato di quello che dovrebbe essere.

Power Query arriva finalmente sul web

Excel online ora include la capacità di aggiornare fonti dati autenticate tramite Power Query direttamente nel browser. Si può cliccare “Refresh All” nella tab Dati oppure aggiornare singole fonti attraverso il pannello Query. Fine della storia.

Il sistema supporta fino a 1.000 connessioni per utente, che dovrebbero bastare anche agli analisti più entusiasti. Durante l’aggiornamento si potrebbe dover inserire le credenziali per accedere alle fonti dati, SharePoint, SQL Server, Web API e altri, ma solo la prima volta o quando scadono.

La cosa migliore di questo aggiornamento, è che è possibile continuare a lavorare su altre parti del foglio mentre i dati si aggiornano in background. Invece di perdere tempo in attese forzate, si può finalmente sfruttare ogni minuto per essere produttivi.

Migliora la gestione delle credenziali

La seconda grande novità riguarda la gestione delle credenziali per le fonti dei dati. Attraverso “Dati > Impostazioni Origine Dati” è possibile visualizzare, modificare o eliminare le credenziali memorizzate, sia a livello globale che per il singolo foglio di lavoro.

Disponibilità

La funzionalità è già disponibile per tutti gli utenti Excel Web, senza bisogno di abbonamenti speciali o configurazioni particolari. Per gli sviluppatori e gli analisti che avevano rinunciato a Excel Web proprio per questo limite, è arrivato il momento di ricredersi.