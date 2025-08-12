Excel spiega le formule complesse grazie a Copilot

Chiunque abbia mai aperto un foglio Excel complesso sa cosa significa fissare una formula per minuti cercando di capire cosa diavolo faccia. Con Copilot sarà solo un lontano ricordo. L’assistente AI di Microsoft spiegherà qualsiasi formula direttamente nella cella, senza aprire finestre o chat separate. Capisce il contesto del foglio e dà spiegazioni personalizzate, non le solite definizioni generiche.

Excel spiega le formule impossibili con Copilot

La nuova funzione si chiama “Explain Formula” e fa esattamente quello che promette. Basta passare il mouse sopra una formula complessa, Copilot la analizza e mostra una spiegazione direttamente accanto alla cella. Le spiegazioni sono contestuali. Copilot non dice solo che VLOOKUP cerca valori in una tabella (grazie, lo sapevamo). Spiega esattamente cosa sta facendo quella specifica VLOOKUP nel foglio di lavoro, con i propri dati.

Microsoft assicura che Copilot può spiegare qualsiasi formula, dalle più semplici SUM alle mostruosità annidate con 15 livelli di IF.

Il roll out

Come ogni nuova funzione Microsoft che si rispetti, anche questa sta arrivando con il contagocce. Il roll out graduale è iniziato per Excel su Windows e Excel online. La buona notizia è che quando arriva, è integrata perfettamente nel flusso di lavoro. Non serve attivare nulla, o imparare nuovi comandi.

Per i fortunati che già ce l’hanno, Microsoft chiede feedback tramite i classici pollici su e giù alla fine di ogni interazione.

Le altre novità

Oltre a Explain Formula, Microsoft ha silenziosamente aggiunto altre chicche. La generazione automatica di formule con Copilot ora si attiva appena si preme “=” in una cella. Si descrive cosa si vuole fare in linguaggio naturale e Copilot scrive la formula.

I value tokens mostrano visivamente che tipo di dato contiene ogni cella, geografico, valuta, percentuale. Piccole icone che rendono immediatamente comprensibile la struttura dei dati. Inoltre, è possibile aprire file Excel condivisi senza account Microsoft (solo visualizzazione).