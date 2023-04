Expedia integra ChatGPT nell'app per iOS

Expedia ha annunciato una nuovo modo di usare l’intelligenza artificiale di OpenAI. La versione beta dell’app per iOS consente di sfruttare ChatGPT per organizzare un viaggio. Gli hotel consigliati durante la conversazione con il chatbot possono essere salvati nell’app in modo da verificare facilmente la disponibilità. Al momento, la funzionalità è accessibile solo in lingua inglese.

ChatGPT nell’app Expedia

La schermata Home dell’app Expedia per iOS è rimasta praticamente invariata. Nella parte superiore ci sono i collegamenti diretti a voli, alloggi, navi, pacchetti, noleggio auto e cose da fare. È stato però aggiunto un link che permette di esplorare idee di viaggio con ChatGPT. Quando cliccato viene avviata la conversazione e il chatbot chiede come può aiutare l’utente.

È sufficiente digitare la richiesta nel box di testo per ottenere una risposta piuttosto dettagliata. È possibile chiedere a ChatGPT informazioni sui luoghi, cosa vedere e itinerari di viaggio. Expedia sottolinea però che la funzionalità è in test, quindi potrebbero essere fornite risposte inaccurate e inappropriate (il modello IA di OpenAI è stato addestrato con dati fino al 2021).

Gli hotel consigliati vengono salvati automaticamente nella sezione Viaggi. Successivamente è possibile leggere tutti i dettagli e scegliere le date per verificare la disponibilità di camere. Expedia è uno dei partner di OpenAI che offre un plugin per ChatGPT. Non è noto quando la funzionalità sarà accessibile nella versione stabile dell’app e quando arriverà anche su Android.