ExpressVPN: 1 anno + 3 mesi gratis in omaggio a soli 6,44€

Proteggi le tue attività di navigazione online con ExpressVPN e approfitta della promo per collegarti in totale sicurezza con un prezzo vantaggioso, grazie a uno sconto del 49% con cui puoi acquistare un abbonamento per 1 anno e 3 mesi in omaggio gratuiti inclusi a soli 6,44€!

ExpressVPN: l’offerta speciale da non perdere

ExpressVPN ti consente di navigare in anonimato a un prezzo molto conveniente. Puoi scegliere la posizione che vuoi in Italia o un server di un altro paese per fruire dei contenuti che preferisci senza limitazioni geografiche, oppure rendere private le tue informazioni personali a terzi e anche ai siti.

Sottoscrivendo l’abbonamento puoi avere:

Velocità elevate : ExpressVPN ti consente di navigare, giocare e guardare in streaming senza rallentamenti e al massimo delle prestazioni, grazie a una banda illimitata. I server sono distribuiti in 105 paesi, tra cui anche l’Italia.

: ExpressVPN ti consente di navigare, giocare e guardare in streaming senza rallentamenti e al massimo delle prestazioni, grazie a una banda illimitata. I server sono distribuiti in 105 paesi, tra cui anche l’Italia. Sicurezza avanzata : la crittografia AES-256 protegge i tuoi dati su qualsiasi rete. Quando ti connetti a un server VPN sicuro, il tuo traffico internet passa attraverso un tunnel crittografato a cui nessuno può accedere, mettendo al sicuro i tuoi dati da qualsiasi ente terzo che potrebbe raccoglierli.

: la crittografia AES-256 protegge i tuoi dati su qualsiasi rete. Quando ti connetti a un server VPN sicuro, il tuo traffico internet passa attraverso un tunnel crittografato a cui nessuno può accedere, mettendo al sicuro i tuoi dati da qualsiasi ente terzo che potrebbe raccoglierli. Compatibilità massima : puoi usarla sui dispositivi iOS, Android, Mac, Windows, Linux e persino router e puoi collegare fino a un massimo di 8 dispositivi con un singolo abbonamento.

: puoi usarla sui dispositivi iOS, Android, Mac, Windows, Linux e persino router e puoi collegare fino a un massimo di 8 dispositivi con un singolo abbonamento. Facilità d’uso : registrarsi su ExpressVPN è semplice. Basta accedere alla pagina degli ordini e scegliere il piano di un anno in offerta con sconto del 49% . Hai anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per i dispositivi mobili ti basta scaricare l’app dallo store, fare quindi l’accesso e connetterti con un tocco.

: registrarsi su ExpressVPN è semplice. Basta accedere alla pagina degli ordini e scegliere il . Hai anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per i dispositivi mobili ti basta scaricare l’app dallo store, fare quindi l’accesso e connetterti con un tocco. Supporto 24/7 : il supporto è disponibile tutti i giorni della settimana, anche in italiano, per aiutarti con le impostazioni e la risoluzione dei problemi.

: il supporto è disponibile tutti i giorni della settimana, anche in italiano, per aiutarti con le impostazioni e la risoluzione dei problemi. Nessuna registrazione delle attività: ExpressVPN non conserva mai dati che possano collegarti a qualsiasi attività online. La tua privacy è al primo posto.

Abbonati ora a ExpressVPN e proteggi la tua privacy online oggi stesso!