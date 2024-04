ExpressVPN: 49% di sconto sul piano annuale, con 3 mesi gratuiti

Il panorama delle VPN è davvero ampio. ExpressVPN si contraddistingue per offrire non solo sicurezza e privacy online, ma anche facilità d’uso e affidabilità. Vuoi risparmiare sull’abbonamento annuale? Ora puoi ricevere uno sconto del 49%, pari a 6,45 euro al mese, con 3 mesi gratuiti inclusi.

Naviga mantenendo la privacy con ExpressVPN

ExpressVPN offre una protezione completa per la tua attività online: i tuoi dati rimarranno così sempre privati e sicuri da occhi indiscreti e minacce esterne. Una delle caratteristiche principali di ExpressVPN è la capacità di mascherare il tuo indirizzo IP reale con uno fittizio. Cosa significa ciò? Che puoi navigare in modo completamente anonimo, senza preoccuparti di essere rintracciato o monitorato.

L’ottimo servizio fornito da ExpressVPN è anche particolarmente sicuro: l’informativa sulla privacy è verificata in modo indipendente e il provider non conserva né registri delle attività, né delle connessioni, per il massimo della privacy. Gli utenti hanno inoltre accesso a crittografia avanzata, che protegge in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si connetta.

Il provider offre anche larghezza di banda illimitata ad alta velocità e fornisce applicazioni per un’ampia gamma di dispositivi: PC, Mac, iPhone, Android e altro ancora, come router e browser, tutto con un solo abbonamento.

Per accedere a tutti i vantaggi di ExpressVPN, ti basta seguire questi passaggi:

Abbonati e approfitta dell’offerta speciale al 49% di sconto con 3 mesi gratis

con 3 mesi Scarica l’app per il tuo dispositivo preferito

per il tuo dispositivo preferito Collegati a un server VPN: scegli la posizione del server più vicina alla tua posizione geografica reale per ottenere i migliori risultati

Ricorda che, se per qualsiasi motivo non dovessi ritenerti soddisfatto del servizio, potrai sempre contare su un rimborso garantito entro 30 giorni.