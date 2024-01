ExpressVPN: come navigare da casa, ma protetto. Ecco il 49% di sconto

ExpressVPN è la soluzione ideale per garantire la tua sicurezza e privacy online: offre, ora, un imperdibile sconto del 49% sul piano annuale, che la rende la scelta più vantaggiosa per gli utenti italiani. Ma perché ExpressVPN è la migliore VPN per l’Italia? Scopriamolo.

Tutti i vantaggi di ExpressVPN

Per ottenere il massimo dalla tua esperienza online, il primo passo è abbonarti a ExpressVPN. Grazie all’offerta speciale del 49% di sconto sul piano annuale, il costo mensile scende a soli 6,30 euro, rendendo questa VPN estremamente accessibile.

ExpressVPN offre applicazioni sicure e user-friendly per tutti i tuoi dispositivi preferiti, tra cui PC, Mac, iPhone, Android. Scarica l’applicazione per garantire una protezione completa su ogni dispositivo che utilizzi. Un solo abbonamento protegge telefoni, computer, router e altro ancora, inclusi i browser.

Con ExpressVPN, puoi navigare in modo sicuro con un indirizzo IP italiano, mascherando il tuo reale indirizzo IP e proteggendo la tua attività online da occhi indiscreti. Puoi scegliere la posizione del server VPN in Italia (ma anche nel resto del mondo) più adatta alle tue esigenze: basta utilizzare il menu a tendina nella scelta delle posizioni. Per ottenere i migliori risultati, seleziona la posizione del server più vicina alla tua posizione geografica reale.

L’informativa sulla privacy di ExpressVPN è stata verificata in modo indipendente: non conserva i registri delle attività, né quelli delle connessioni dei suoi clienti. Inoltre, la connessione viene crittografata utilizzando standard di settore che garantisce la sicurezza dei tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche, generalmente poco sicure e affidabili.

Accedi a tutte le app ExpressVPN con larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti 24/7: l’offerta speciale del 49% di sconto sul piano annuale e 3 mesi gratuiti è imperdibile. Inoltre, hai la tranquillità di poter richiedere un rimborso entro 30 giorni se non sei completamente soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.