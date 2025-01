ExpressVPN: connessione protetta a meno di 20 centesimi al giorno

ExpressVPN è, sempre di più, un punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo una connessione protetta e illimitata, con la possibilità, sfruttando l’offerta in corso, di accedere a un prezzo particolarmente conveniente. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è ora possibile attivare il piano di 24 mesi con 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo della rete VPN.

Con quest’offerta, ExpressVPN ora ha un costo di circa 139 dollari (considerando i 28 mesi di utilizzo senza limiti). Calcolatrice alla mano, l’utilizzo della VPN comporta una spesa di meno di 20 centesimi al giorno, garantendo una connessione sicura e protetta, senza tracciamento e con la possibilità di evitare blocchi geografici e censure online. C’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile di seguito.

ExpressVPN: perché sceglierla come VPN

Con ExpressVPN è possibile attivare una VPN senza limiti di banda con la protezione della crittografia e una politica no log, per eliminare qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente durante l’uso del servizio.

Il servizio si poggia su di un network di server distribuito in 105 Paesi. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di scegliere il server di connessione, ottenendo un indirizzo IP di un altro Paese per evitare blocchi geografici oppure censure online.

L’uso della VPN, inoltre, è consentito su 8 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di ExpressVPN per tutti i principali sistemi operativi. In questo modo, accedere alla VPN diventerà davvero semplice.

ExpressVPN è in sconto del 61% scegliendo il piano di 28 mesi. Complessivamente, il servizio ha un costo di 139 dollari e, quindi, comporta una spesa effettiva di meno di 20 centesimi al giorno, per una connessione protetta, sicura e illimitata. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e completare l’attivazione del servizio.