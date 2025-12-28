 ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre con la promo di fine 2025
ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre con la promo di fine 2025
Sicurezza VPN

Per attivare una nuova VPN a fine 2025 la soluzione giusta non può che essere ExpressVPN. Il servizio è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 2,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo della VPN. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

Attiva qui l’offerta di ExpressVPN

La VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è possibile attivare una nuova VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. C’è spazio anche per un network di migliaia di server, sparsi in tutto il tutto il mondo.

In questo modo è possibile navigare in sicurezza, anche quando si utilizza una rete non privata, e aggirare blocchi geografici e censure online, soprattutto quando ci si connette dall’estero. La VPN può essere utilizzata da 10 dispositivi in simultanea e include anche un sistema di protezione extra che blocca annunci e siti web dannosi.

Grazie alla promozione in corso oggi è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto a 2,39 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano 2 Anni + 4 Mesi che garantisce 28 mesi di utilizzo illimitato oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

La promozione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una VPN illimitata e sicura da utilizzare in tutti i contesti di utilizzo. ExpressVPN è oggi la scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN con tutte le caratteristiche per una connessicure protetta.

Attiva qui l’offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
28 dic 2025
