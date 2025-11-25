ExpressVPN è in offerta per il Black Friday: è il miglior prezzo del 2025

ExpressVPN è, da tempo, considerata come una delle migliori VPN sul mercato grazie al mix unico tra velocità, sicurezza e funzionalità incluse nel servizio. Il periodo del Black Friday è l’occasione giusta per attivare la VPN.

Grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo, con la possibilità di iniziare subito a utilizzare la VPN dopo l’attivazione.

La VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, con la protezione della crittografa del traffico dati che consente di navigare in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività. C’è poi un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, ricorrendo alle varie app proposte da ExpressVPN e disponibili su tutti i principali sistemi operativi. Da segnalare anche tool di protezione il sistema di blocco degli annunci e di rilevamento dei siti dannosi.

L’offerta è accessibile di seguito. Si tratta di una promo flash che, quindi, sarà disponibile solo per un breve periodo. L’attivazione è rapida e permette di iniziare subito a utilizzare il servizio.