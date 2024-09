ExpressVPN è una delle VPN più scelte per l'Italia: scopri l'offerta

Ti segnaliamo un’ottima offerta per abbonarti a ExpressVPN, una delle reti private virtuali migliori per l’Italia, che puoi avere con il 49% di sconto sul piano annuale che ti regala anche 3 mesi aggiuntivi gratis. In pratica, avrai un anno e 3 mesi di protezione ad un costo mensile bassissimo e rimborso garantito entro 30 giorni se non sarai soddisfatto.

ExpressVPN: la soluzione perfetta per l’Italia

Con ExpressVPN puoi contare infatti su server ad alta velocità posizionati in diverse città italiane come Milano, Napoli e Cosenza. In questo modo potrai contare sulla protezione della connessione VPN senza rinunciare alla stabilità e alla velocità, così da poterla sfruttare pienamente anche per piattaforme streaming come Netflix.

Il servizio sfrutta una crittografia di livello militare allo scopo di proteggere i tuoi dati, non conserva log delle tue attività o delle tue connessioni garantendoti la privacy totale. Efficace nel bypassare le restrizioni geografiche, puoi così accedere a contenuti bloccati e censurati sia in Italia che all’estero.

ExpressVPN è soprattutto facilissima da utilizzare, grazie ad una interfaccia intuitiva e applicazioni disponibili per Windows, Mac, iOS, Android ed è persino installabile sul router di casa, così da proteggere l’intera rete domestica.

Con supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è una scelta eccellente per avere una VPN affidabile e sicura in Italia. Approfitta dell’offerta al 49% di sconto con 3 mesi gratis.