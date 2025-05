Con l'adblock di Surfshark pubblicità e cookie spariscono: ora a 2,19€/mese

Se desideri esplorare il web senza essere bombardato da annunci pubblicitari, richieste di consenso cookie o tracciamenti indesiderati, Surfshark è la soluzione che fa per te.

Il piano Starter infatti mette a disposizione uno strumento di adblock, deputato proprio ad oscurare ed evitare che compaiano annunci pubblicitari sui tuoi dispositivi. O che ci sia del tracking. Surfshark Starter ora è disponibile con uno sconto dell’86% sul pacchetto biennale, a cui si aggiungono 3 mesi di servizio gratuiti. Il prezzo totale è di 2,19€. E se cambi idea, hai 30 giorni per richiedere il rimborso. Per ottenere questo sconto basta andare sul sito di Surfshark.

Cosa offre il piano Surfshark Starter

Ecco nel dettaglio l’offerta di Surfshark nel suo piano Starter:

Blocco pubblicità e cookie : con un’estensione dedicata per Chrome, Firefox, Edge e direttamente nell’app Surfshark, potrai eliminare banner, pop-up e video pubblicitari , per una navigazione più pulita e veloce ;

: con un’estensione dedicata per e direttamente nell’app Surfshark, potrai , per una ; Cookie pop-up blocker : il sistema rifiuta automaticamente le fastidiose richieste di consenso, lasciandoti libero di continuare la navigazione senza interruzioni;

: il sistema rifiuta automaticamente le fastidiose richieste di consenso, lasciandoti libero di continuare la navigazione senza interruzioni; VPN integrata : la tua connessione sarà sempre criptata e protetta , anche su reti pubbliche, proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti;

: la tua connessione sarà sempre , anche su reti pubbliche, proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti; Alternative ID: un’ulteriore barriera contro lo spam e la raccolta dati, grazie alla generazione di un’identità virtuale e a un’email proxy da usare in sicurezza.

Per un periodo limitato, puoi attivare il tool a soli 2,19€/mese con il piano biennale scontato dell’86% e ricevere 3 mesi extra in omaggio. Tutti i vantaggi essenziali per una navigazione sicura, privata e senza distrazioni, in un’unica soluzione.

Visita il sito ufficiale di Surfshark e attiva ora il tuo piano Starter.