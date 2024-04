ExpressVPN: il piano annuale è in sconto a metà prezzo (+3 mesi gratis)

Se stai per partire per una breve vacanza in occasione del ponte del primo maggio e hai deciso di affidarti a una VPN per proteggere i tuoi dati personali quando navighi online, ti segnaliamo l’ultima offerta di ExpressVPN, uno dei migliori servizi disponibili in Italia e all’estero: il piano di un anno è in sconto del 49%, con il prezzo sceso da 12,51 euro a 6,44 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra gratuiti. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

12 mesi di ExpressVPN in sconto del 49% con 90 giorni extra gratis

Ciò che rende ExpressVPN uno dei migliori servizi del settore è il pacchetto completo che riesce a offrire ai suoi utenti. Se è vero che è un’app VPN, è altrettanto vero che include tante altre funzionalità pensate per offrire un livello di sicurezza elevato a ciascun utente.

Tra le altre cose si annoverano un gestore di password (ExpressVPN Keys), il blocco dei tracker (Threat Manager) e il blocco degli annunci pubblicitari. Ovviamente, non mancano le funzionalità avanzate per la privacy.

A partire dalla tecnologia TrustedServer, che rappresenta un approccio ai server VPN innovativo, dato che non prevede il salvataggio su hard disk dei dati degli utenti. Un ulteriore elemento di forza riguardante la privacy delle persone è la rigorosa politica no log seguita dall’azienda, che non registra in alcun modo i dati riguardanti il traffico online dei suoi utenti.

Puoi sottoscrivere l’offerta in corso collegandoti a questa pagina di ExpressVPN, in modo da risparmiare il 49% al primo anno e ricevere 3 mesi extra in regalo.