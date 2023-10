ExpressVPN: il prezzo non è mai stato così a FUOCO (-49%)

La Festa delle Offerte Prime non c’entra niente, ma il prezzo di oggi del piano da 12 mesi di ExpressVPN è letteralmente crollato: 6,45 euro al mese per 1 anno anziché 12,53 euro, con 3 mesi aggiuntivi gratis. A questo aggiungici anche il rimborso completo garantito entro 30 giorni, che di fatto significa poter provare gratuitamente ExpressVPN per il primo mese.

ExpressVPN in super offerta a 6,45 euro al mese per 1 anno sul sito ufficiale

Tutti i piani di ExpressVPN includono server VPN super veloci dislocati in più di 90 nazioni, un eccellente livello di crittografia e un supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite chat in tempo reale.

Ti farà piacere sapere anche che l’app di ExpressVPN è compatibile con tutti i principali dispositivi oggi in uso, tra cui PC Windows, Mac, device Android, iPhone, iPad e computer con a bordo il sistema operativo Linux. Inoltre ti assicuri un servizio che non registra alcuna attività né connessione, per una navigazione in completo anonimato dunque.

Per sottoscrivere l’offerta non devi far altro che collegarti al sito di ExpressVPN usando uno dei link o bottoni che trovi nell’articolo, selezionare il piano di 1 anno, inserire l’indirizzo di posta elettronica dove riceverai il pacchetto VPN e infine aggiungere il metodo di pagamento.

Puoi pagare in tutta tranquillità con Visa, Mastercard, AmericanExpress, Discover e JCB. Inoltre è accettata anche la carta prepagata PostePay.

Approfitta ora dell’offerta di ExpressVPN sul piano di 12 mesi, così da ottenere uno sconto del 49% sul prezzo di listino e usufruire della garanzia di rimborso completo fino a 30 giorni dall’acquisto.

