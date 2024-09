ExpressVPN in offerta speciale a metà prezzo per 12 mesi (-49%)

ExpressVPN, uno dei principali fornitori di VPN disponibili oggi sul mercato, ha lanciato una nuova offerta sul piano di dodici mesi, in promozione a metà prezzo grazie al 49% di sconto. Scegliendo di attivare il piano annuale, anziché 12,95 euro al mese si pagheranno 6,67 euro. In più la promo include 3 mesi extra di servizio in regalo e un rimborso garantito entro 30 giorni.

Connessione ultra-veloce, sicurezza online avanzata e compatibilità con tutti i principali dispositivi di oggi sono le tre caratteristiche chiave del servizio VPN proposto da ExpressVPN, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “migliore VPN per navigare in sicurezza in Italia e nel mondo”.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN in offerta a metà prezzo

La VPN offerta da ExpressVPN non è soltanto tra le più veloci nel proprio settore, ma vanta anche diverse funzionalità chiave in ottica sicurezza. Tra queste si annoverano la crittografia AES-256, ritenuto lo standard più affidabili dagli addetti ai lavori, e l’utilizzo della tecnologia proprietaria TrustedServer, grazie alla quale nessun dato personale viene memorizzato su un hard disk.

Occorre poi citare la politica no-log perseguita dall’azienda, per cui nessun dato può essere collegato all’utente in questione, indipendentemente dalla sua attività web. Caratteristiche queste disponibili su qualsiasi piattaforma, che sia iOS, Android, Windows, Mac, Linux, router e tanto altro ancora.

L’ultima promozione in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN sconta il piano annuale della VPN del 49%, abbassando il prezzo a 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro. Oltre all’offerta a metà prezzo, si devono sommare i 30 giorni di rimborso più i tre mesi extra gratuiti.