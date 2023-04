ExpressVPN: la VPN più veloce e sicura in promozione

Ti piacerebbe navigare su internet senza limiti, senza censure e senza rischi?

Allora non puoi perdere questa promozione esclusiva che ti permette di risparmiare il 35% sull’abbonamento annuale a una delle migliori VPN sul mercato: ExpressVPN.

Una VPN è un servizio che ti permette di creare una connessione privata e criptata tra il tuo dispositivo e un server remoto. In questo modo, puoi nascondere il tuo indirizzo IP, la tua posizione e le tue attività online da occhi indiscreti. Puoi anche accedere a contenuti bloccati o censurati nella tua regione, come siti web, streaming, giochi e torrent.

Perché scegliere ExpressVPN

ExpressVPN è una VPN di alta qualità che offre velocità elevate, sicurezza avanzata e facilità d’uso. Merito della sua rete di oltre 3000 server in 94 paesi, che ti garantisce una connessione stabile e veloce ovunque tu sia.

Il sistema di crittografia AES-256, il più alto standard del settore, che protegge i tuoi dati da hacker e spie, insieme alla funzione di kill switch, che interrompe la connessione in caso di problemi con la VPN, evitando perdite di dati, ti lasceranno dormire sonni tranquilli.

Scoprirai una VPN facile da usare e compatibile con tutti i dispositivi Windows, Mac, Linux, Android, iOS e altri sistemi operativi. Puoi anche installarla sui tuoi router, smart TV e console di gioco. Puoi collegare fino a 5 dispositivi contemporaneamente con un solo account.

Se vuoi approfittare di questa offerta, devi affrettarti: è valida solo per un periodo limitato. Se ti abboni ora a ExpressVPN per 12 mesi risparmi subito il 35% e ricevi in pratica 3 mesi gratis. E se non sei soddisfatto del servizio, hai una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.