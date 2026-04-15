ExpressVPN mette il Turbo al suo protocollo VPN Lightway su Windows

La VPN di ExpressVPN è ora più veloce. Il merito è di Lightway Turbo, la nuova opzione disponibile nell’app ExpressVPN, grazie a cui si ottiene una velocità superiore sia in download che in upload su PC Windows.

Entrando più nel dettaglio, Lightway Turbo sfrutta il tunneling multi-lane per l’invio di più dati in contemporanea, andando di conseguenza ad incrementare la velocità relativa sia al download che all’upload. Per il momento l’opzione Turbo è disponibile nell’app ExpressVPN progettata per Windows, ma l’azienda assicura che sono in programma versioni compatibili anche con altre piattaforme.

Se si vuole provare il nuovo protocollo proprietario di ExpressVPN, fino al 21 aprile è possibile accedere all’offerta di primavera con sconti fino al 79% e prezzi a partire da 2,39 euro al mese per il piano più economico. Inoltre, la promozione include quattro mesi extra di servizio in regalo.

L’iniziativa di primavera disponibile sul sito ufficiale di ExpressVPN è valida per un periodo di tempo limitato. Rimane infine sempre valida la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

Tornando all’offerta di primavera, disponibile per un periodo di tempo limitato, ecco i nuovi prezzi scontati dei piani della durata di due anni di ExpressVPN:

2,39 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo per il piano Base : 66,98 euro per i primi 28 mesi invece di 321,72 euro, a partire dal terzo anno si rinnova a 79,95 euro l’anno

: 66,98 euro per i primi 28 mesi invece di 321,72 euro, a partire dal terzo anno si rinnova a 79,95 euro l’anno 3,19 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo per il piano Avanzato : 89,38 euro per i primi 28 mesi invece di 349,72 euro, a partire dal terzo anno si rinnova a 109,95 euro l’anno

: 89,38 euro per i primi 28 mesi invece di 349,72 euro, a partire dal terzo anno si rinnova a 109,95 euro l’anno 5,19 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo per il piano Pro: 145,38 euro per i primi 28 mesi invece di 489,72 euro, a partire dal terzo anno si rinnova a 179,95 euro l’anno