ExpressVPN migliora la sicurezza su Android

Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro della squadra di ExpressVPN finalizzato a migliorare l’affidabilità e le funzionalità delle applicazioni proposte. Il team di sviluppo ha appena reso noto attraverso il blog ufficiale di aver rilasciato un aggiornamento per quella disponibile su Android. Introduce diversi miglioramenti dei quali si può beneficiare in termini di sicurezza e tutela della privacy.

Un nuovo aggiornamento per l’app Android di ExpressVPN

Il primo cambiamento riguarda la disattivazione della possibilità di catturare screenshot durate l’apertura dell’app (anche in modalità multitasking a schermo condiviso). Questo protegge i dati potenzialmente sensibili visualizzati, come l’indirizzo IP o i codici di autenticazione salvati nel password manager Keys integrato senza alcuna spesa aggiuntiva.

Inoltre, se la VPN è in esecuzione su un dispositivo sottoposto in precedenza a root o jailbreak, il software mostra un messaggio a proposito dei rischi per la sicurezza derivanti da questa pratica. Più avanti lo stesso avverrà anche su iOS, in seguito al rilascio di un update dedicato.

L’ultimo accorgimento introdotto riguarda la versione del sistema operativo presente sullo smartphone o sul tablet. Se si tratta di Android 6 (o precedente), l’utente riceve un avviso. L’obiettivo è sensibilizzarlo a proposito dei possibili pericoli derivanti dall’impiego di una piattaforma molto datata e, in alcuni casi, affetta da vulnerabilità che non saranno mai risolte.

Ricordiamo che, di recente, la software house ha annunciato il debutto del suo primo hardware. Si tratta di un router battezzato Aircove, con Wi-Fi 6 (fino a 1.200 Mbps su 5 GHz e 600 Mbps su 2,4 GHz) e Virtual Private Network inegrata.

