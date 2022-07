ExpressVPN: nuovi server spingeranno l'innovazione

Nei giorni scorsi, il team al lavoro su ExpressVPN ha iniziato ad attivare i nuovi server da 10 Gbps distribuiti nel mondo. Il primo e più evidente vantaggio derivante dall’upgrade è quello che abbiamo già sottolineato nell’articolo pubblicato subito dopo l’annuncio: un notevole incremento in termini di velocità. Non è però l’unico.

A sottolinearlo è un post condiviso sui profili social del servizio. Ci soffermiamo qui su un aspetto in particolare, quello che in prospettiva permetterà di migliorare la qualità della Virtual Private Network, consentendo al personale di accelerare i tempi necessari all’introduzione delle prossime innovazioni.

ExpressVPN is now even faster 🚀 Find out how our brand new, modern 10Gbps servers improve your VPN experience: https://t.co/Rv95TIRDjD pic.twitter.com/tZhuS8Vo3O

— ExpressVPN (@expressvpn) June 27, 2022